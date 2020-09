Başkan Kurt'tan eğitime destek

Odunpazarı Belediyesi, Başkan Kazım Kurt'un talimatıyla halk merkezlerinin kapılarını çocuklara açıyor.

Halk merkezleri, Covid-19 salgını nedeniyle başlatılan uzaktan eğitime imkansızlıklar sebebiyle ulaşmakta zorlanan veya katılamayan ihtiyaç sahibi çocuklara, internet ve bilgisayar erişimi sağlayacak. Açtığı atölyelerle on binlerce kişiye ulaşan Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri, uzaktan eğitim konusunda da ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olmaya hazırlanıyor. Odunpazarı Bölgesi'nde yer alan 14 halk merkezi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'da yaşanan sistemsel sorunların yanı sıra bilgisayar, tablet veya internet yetersizliği nedeniyle eğitimden uzak kalan çocuklara destek olacak.

"Halk merkezlerinden EBA'ya erişime destek"

Kaliteli bir eğitimin her çocuğun hakkı olduğuna dikkat çeken Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Türkiye'nin mevcut eğitim sisteminde zaten büyük sorunlar yaşanıyordu, buna Covid-19 salgınıyla başlatılan uzaktan eğitimde yaşanan sorunlar da eklendi. Bu durum ülkemizin geleceği olan çocukların eğitimi için yaşadığımız kaygıları artırdı. Ne yazık ki EBA ile başlatılan uzaktan eğitime her çocuk ulaşamıyor. Çok sayıda çocuğumuz bilgisayar ve internete erişemediği için eğitimine devam edemiyor. Odunpazarı Belediyesi olarak bölgemizde yaşayan ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek olacağız. Onların bu eksiklikleri yaşamamaları için imkanlarımız dahilinde çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Eşit, parasız, bilimsel, laik ve kaliteli bir eğitim her çocuğun hakkı. Biz de çocuklarımızın bu haklarının savunmaya devam edeceğiz" dedi.