Başkan Kurt'un 10 Kasım mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin Türkiye, bölgemize ve dünyadaki zulüm görmüş tüm milletlere ışık tutmaya devam ettiğinin altını çizen Başkan Kurt, O'na duyulan sevgi, saygı, minnet ve özlemin hiç eksilmediğini vurguladı. Başkan Kazım Kurt, mesajında şu sözlere yer verdi:

“Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, tüm dünyaya örnek olan büyük devlet adamı ve edebi başkomutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 81'inci yılında saygı, minnet ve giderek artan bir özlemle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün harcını bağımsızlık bilinci ve milli egemenliğe kayıtsız bağlılıkla kardığı Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri ve kuruluş değerleri, mazlum milletler için kendilerini barışa, huzura, adalete ve demokrasiye ulaştıracak pusula olma görevini sürdürüyor. Atatürk'ün ilke ve devrimleri bize, bölgemize ve dünyadaki zulüm görmüş tüm milletlere ışık tutmaya devam etmektedir. Atatürk'ün ilke ve devrimleri, dünyadaki huzur, barış, istikrar arayışlarına ışık olmaya; çağdaş ve bağımsız bir yaşam kurmak için mücadele eden tüm halklar, Atatürk'ün mücadelesinden ilham almaya devam etmektedir. Atatürk, bugün yaşadığımız tüm olumsuzlukları geçmişte keşfetmiş ve altını çizmiştir. 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk'ü anma günü değil, O'nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz bir gündür. O'na karşı duyduğumuz hayranlık her geçen gün artıyor. Atatürk aramızda yok diye onun düşüncelerinden ilke ve devrimlerinden taviz vermek, onun ışığından, yolundan sapmak söz konusu bile olamaz. Biz, bir kişi de kalsak; bu uğurda mücadele etmeye devam edeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizler için kurduğu Cumhuriyete, onun ilke ve devrimlerine her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla selamlıyor ve emanetlerinin sonsuza kadar bekçisi olacağımıza söz veriyorum.”