Başkan Kurt'un 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kazım Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Mesajında; haber alma özgürlüğü için çalışan, halkın çıkarlarını savunan, onları bilgilendiren ve önemli konularda kamuoyu oluşturan bağımsız ve güçlü bir basının, demokrasi için yaşamsal öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, basın emekçilerinin görevlerini yerine getirirken gerçekçi, objektif, farklı düşünce ve görüşlere yer vererek, demokrasinin çoğulculuk ve çok seslilik ilkelerinin yaşama geçmesine büyük katkı sağladığını kaydetti. 10 Ocak'ın ‘Çalışan Gazeteciler Günü' olduğunu hatırlatan Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:

“Gazeteciler, Çalışan Gazeteciler Gününü; aba altından sopanın gösterildiği, gazetecilerin yüzde 30'unun işsiz, düşük ücretlerle çalışanlarınsa güvencesiz olduğu; 141 gazetecinin tutuklu bulunduğu, haberlere-yorumlara yüzlerce davanın açıldığı bir dönemde, istibdat altında kutluyor. Görevi halkın doğru bilgi ve haber almasını sağlamak olan gazeteciler; çıkarcı güçlerin menfaatlerini korumak üzere haber yapmaya zorlanıyor. 24 Temmuz 1908'de basın üstündeki sansür kaldırıldı, istibdat dönemi sona erdi. Ancak bugün gazeteciler, 111 yıl öncesinde olduğu gibi, hatta daha fazla, istibdat altında. Basının özgürlüklerin geliştirilmesi, uzlaşma ve barış kültürünün oluşturulması, şeffaf yönetim anlayışının yerleşmesi, demokrasinin gelişmesi, halkın haber alma hakkını en iyi biçimde kullanması ve Cumhuriyetin kazanımlarıyla korunması konusunda etkin bir güç olduğu unutulmamalıdır. Basın hiç kimsenin tekelinde olamaz. Gazetecilerin kişilerin, kurumların değil halkın ve doğrunun yanında olması gerekir. Gazetecilerin kalemleri başkalarının yazdıkları ile değil, kendi özgür iradeleriyle gerçekleri yazdıkları zaman daha güçlü bir hale gelecektir. Sosyal demokrasinin gereği olan sendikal haklar ve düzenlemelerle basın emekçilerinin karşılaştıkları güçlükler azaltılmalı, verimli çalışma ortamına zemin hazırlanmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, görevlerini yaparken yaşamlarını yitiren tüm basın çalışanlarını saygıyla anıyor; demokrasinin, özgürlüğün, adaletin ve düşünce özgürlüğünün her alanda kaybolmaya başladığı ülkemizde daha özgür, tarafız ve çağdaş bir gazetecilik anlayışı diliyorum.”