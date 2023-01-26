Başkan Saraç, ETGB'de yer alan firmalarla görüştü

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (ETGB) yer alan firmalar ile Eskişehir OSB Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda 2022 yılında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, 2023 yılında yürütülecek çalışmalar ve hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya katılan firma temsilcileri 2022 yılında ETGB kampüslerinde yapılan yatırımlar ve iyileştirmelerden dolayı teşekkürlerini iletirken, 2023 yılı ve sonrası için talep ve düşüncelerini paylaştılar. Firmalar, oluşturulacak bir "istişare grubu" ile yönetici şirket ile alınacak kararlara yönelik talep ve görüşlerini iletebileceklerini, bunun daha katılımcı bir ATAP için önemli olduğunu vurguladılar.

“Amacımız uluslararası pazarda rekabet etmek”

Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise ETGB çatısı altında faaliyet yürüten her firmanın görüşlerinin kendileri için çok değerli olduğunu iletti. ATAP'ı Türkiye'deki en saygın teknoparklar arasına yerleştirmek için el birliğiyle hareket etmeleri gerektiğini vurgulayarak, “Amacımız bu çatı içerisinde ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet eden, başarılar elde etmiş, kendisini ve bizi gururlandıran şirketler oluşturmak. Bu da iş birlikleriyle olacaktır. Bugünümüz dünümüzden daha iyi olmalı, yarınımız da bugünümüzden daha iyi olmalı ama yarınımız da hedef ATAP'ı, Türkiye'deki en saygın teknoparklar arasına yerleştirmek. Tek hedefimiz bu. Bunu da sizlerle beraber oluşturacağız. Firmalar özellikle bakanlığın vermiş olduğu Ar-Ge ve teşviklerden daha çok yararlanmalı, 2023 yılı ve sonrasında yurt içi ve yurt dışı Ar-Ge geliri ile şehir ve ülke ekonomisine katkılarını daha da artırmaları gerekiyor” dedi.