Başkan Şimşek'ten "Konyaspor-Fenerbahçe" maçının pazar günü oynanması talebi

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, pazartesi günü Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak maç öncesinde, “Madem Konyaspor ve Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak, iki takım da deplasman yapacak. Bu maç pazar günü olmalıdır” diyerek TFF'ye seslendi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 29 Ağustos Pazartesi oynanacak müsabaka öncesi, Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zemin durumu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir ile olan deplasman karşılaşmasını Eskişehir'de oynayan Konyaspor'un, Fenerbahçe maçını da aynı sahada oynaması planlanıyor.

Karşılaşma öncesinde TFF'ye seslenen Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, maçın pazar günü yapılması talebini dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Şimşek, “Madem Konyaspor ve Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak, iki takım da deplasman yapacak. Bu maç pazar günü olmalıdır. Futbol şehri Eskişehir'de karnaval havasında bir maç olsun. Bu arada Eskişehir'in Eskişehirspor'u meşhurdur” ifadelerine yer verdi.