Başkan Yüzügüllü çalışmaları takipte

Başkan Yüzügüllü, Sivrihisar'ı daha modern bir hale getirmek için çalıştıklarını, bunun yanı sırada vatandaşlar ve esnafın sorunlarını da çözmek için fikir alış verişlerinde bulunduklarını belirtti. Düzenli bir şekilde ziyaretlerde bulunan ve ilçenin sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Bizim ilk önceliğimiz vatandaşlarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek” dedi.

Ayrıca belediye ekipleri tarafından yapılan işleri de yerinde inceleyen, yeni restorasyon çalışmalarını yakından takip eden Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü “Biz burada hizmet etmek için varız” dedi.