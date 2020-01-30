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Başkan Yüzügüllü Elazığ'da

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, deprem bölgesi Elazığ’da depremzede vatandaşların acılarına ortak oldu.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, deprem bölgesi Elazığ'da depremzede vatandaşların acılarına ortak oldu.


Sivrihisar halkı tarafından 2 gün içerisinde toplanan battaniye, kuru bakliyat, çocuk bezleri, ısıtıcılar ve kışlık kıyafetleri Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AFAD ve Kızılay yetkilerine bizzat teslim etti. Tüm Türkiye'yi derinden üzen ve birlik beraberliğin yaşandığı günlerde Sivrihisar Belediyesi ve halkı sessiz kalmayarak Elazığ'da bulunan depremzede vatandaşların üzüntülerine ortak oldular.


Elazığ Kültür Parkında kurulan çadır bölgesinde, depremzede vatandaşları ziyaret eden Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, depremzede vatandaşlarına geçmiş olsun dileklerinde bulunarak 'yanınızdayız' mesajı verdi.

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