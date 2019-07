Başkan Yüzügüllü, "Sivrihisar'ı Türkiye'nin gözbebeği yapacağız"

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, turizmin bir şehrin kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Sivrihisar'ı bu alanda ileriye taşımak için çalışıyorum. İlçemizi Türkiye'nin gözbebeği yapacağız” dedi.

Eskişehir Turizm Birliği tarafından organize edilen otelciler ve turizm acenteleri Eskişehir buluşmasına katılan Başkan Yüzügüllü, ilçe turizminin gelişmesi için sürdürdükleri çalışmaları anlattı. Yüzügüllü, “Turizm bir şehrin kalkınmasında önemli bir yer arz ediyor. Turizm konusunda ben de Sivrihisar'ı ileriye taşımak için çalışıyorum. Sivrihisar 3 bin yıllık tarihi olan bir ilçe. Sivrihisar medeniyetlere beşiklik etmiş bir ilçe. Sivrihisar her şeyi ile bir kültür hazinesi. Biz de vazifeye geldiğimizden beri bunu gün yüzüne çıkartmak için uğraşıyoruz. Restorasyonumuzla, tarihimizle, her şeyden önce bir Nasreddin Hocamızla ön plana çıkararak Sivrihisar'ı olması gereken yere getirmek için çalışıyoruz. Bu yolda önemli derecede yol kat ettik. Her şeyden önce tarih bir hazinedir. Geçmişten gelen tarihimizi geleceğime en iyi şekilde taşımak için uğraşıyoruz. Sivrihisar'ı Türkiye'nin göz bebeği haline getireceğiz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Yüzügüllü Eskişehir'e gelen misafirlere günün anısına hediye takdim ederken, Eskişehir Turizm Birliği ise desteklerinden dolayı Sivirihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'ye teşekkür plaketi verdi.