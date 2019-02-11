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Başkan Yüzügüllü'den teşekkür

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, düzenlenen Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivaline gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür etti.


Yüzügüllü, yaptığı açıklamada, “10 Şubat Pazar Günü İlçemizde Gerçekleştirdiğimiz Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivalinde halkımızın, hemşehrilerimizin ve esnafımızın birlik ve beraberliğinden ziyadesiyle memnuniyet duydum. Bu vesile ile duyarlılığınız için tüm Sivrihisarlı hemşehrilerime ve festivalimizde bizlere destek olup, yalnız bırakmayan, ülkemizin birçok yerinden gelen misafirlerimize teşekkür ederim. Festivalimizin ve bundan sonraki etkinliklerimizin ilçemizin tanıtımına ve ekonomisine hayırlı olmasını dilerim" diye belirtti.

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