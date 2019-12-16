İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Yüzügüllü'ye Kültür ve Turizm Ödülü

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Eskişehir Başarı Ödülleri kapsamında Kültür ve Turizm Ödülüne layık görüldü.


Eskişehir halkının oyları ve jüri heyetinin verdiği kararla belirlenen ödül sahipleri, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Soner Yüksel ve Özge Ulusoy'un sunumuyla gerçekleştirilen ödül töreninde Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü de Kültür ve Turizm Ödülünün sahibi oldu. Rana Besler'in elinden ödülünü alan Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, “Bugün burada ilkini yaşadığımız program Eskişehir'e ayrı bir renk kattı. Bizleri bu ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.