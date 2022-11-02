Başkan Zengin Denizli Pamukkale Üniversitesi'nde

Üniversitelerden davet alan Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin, 'İŞ'TE SEN' konferansı ile Denizli'de Pamukkale Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Başkan Zengin, 'İŞ'TE SEN' sloganıyla düzenlenen ve üniversite öğrencileri ile bir araya geldiği konferanslarına Anadolu Üniversitesi'nden sonra Denizli'de Pamukkale Üniversitesi ile devam etti. Pamukkale Üniversitesi İşletme Topluluğu'nun daveti üzerine gerçekleşen, eğitim fakültesi, İ.İ.B.F., mühendislik gibi bir çok fakülteden 400'ün üzerinde öğrencinin katıldığı konferans yoğun ilgi gördü.

Etkili iletişim, girişimcilik, inovasyon

21. yüzyılda iş dünyasının teknolojik ve evrensel değişimlerle yeniden şekillendiğine dikkat çeken Serkan Can Zengin, birçok iş kolunda makine ve bilgisayarların iş gücünü devralması ile çalışanlardan beklentilerin arttığını, aktif öğrenen, düşünen ve geliştiren bireylerin iş hayatında daha başarılı olacağını ifade etti. Etkili iletişim, bilgiye hızla ulaşabilme ve analiz edebilme, girişimcilik, inovasyon, etkili network ağları gibi başlıklarda iş hayatından örnekler sunan Serkan Can Zengin, iş hayatında iletişimin önemine de dikkat çekti.

"Üniversite öğrencilerimiz heyecanlı, bilgiye aç ve istekli"

Konferans sonunda öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Serkan Can Zengin, öğrencilerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Her gittiğim yerde Eskişehir'i temsil etmekten mutluluk duyuyorum. Geleceğimize yön verecek olan sizler için buradayım. Sizlerden çok şey bekliyoruz" dedi.