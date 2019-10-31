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Başkanı Bozkurt, Enerji Kentler Birliği programına katıldı

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Afyonkarahisar’da yapılan Enerji Kentler Birliği, Ekim Ayı Encümen Toplantısı ve “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü” konulu panele katıldı.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Afyonkarahisar'da yapılan Enerji Kentler Birliği, Ekim Ayı Encümen Toplantısı ve “Yenilenebilir Enerji Sektöründe Belediyelerin Rolü” konulu panele katıldı.


Başkan Bozkurt'un Plan Bütçe Komisyonu Üyesi olduğu Enerji Kentler Birliği programı Afyonkarahisar Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya 9 büyükşehir, 14 il, 87 ilçe ve 5 beldeden oluşan Enerji Kentleri Birliği üyesi belediye katıldı.


Enerji Kentleri Birliği Plan Bütçe Komisyonu üyesi olan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Ekim Ayı Encümen Toplantısı ile ilgili değerlendirmesinde, “Enerji kentleri birliğimizin 2020 yılı için hazırlanan bütçemiz oy birliği ile onaylanmıştır. Ayrıca bu toplantımızda Odunpazarı Belediyemizin de üyeliği oylanarak birliğimiz üyeliğine kabul edilmiştir. Ülkemize hayırlı olmasını dileriz” dedi.

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