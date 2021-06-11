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Başkanlar Kepez ve Bozkurt, yapılan çalışma ve projeleri konuştular

Bilecik’in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez’in, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaretinde yapılan çalışma ve projeler konuşuldu.

Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'in, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaretinde yapılan çalışma ve projeler konuşuldu.


Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Kepez, Başkan Bozkurt ile bir süre sohbet ederek ilçeye yapılan çalışma ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez'in yapmış olduğu nazik ziyaretinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.


Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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