İhlas Haber Ajansı

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Başkanlardan Bozkurt'a ziyaret

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Pazaryeri AK Parti İlçe Başkanı Mahir Küçük, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundular.

Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve Pazaryeri AK Parti İlçe Başkanı Mahir Küçük, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundular.


Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Tekin ve Küçük'e nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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