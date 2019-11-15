İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başsavcı Çepni'den Başkan Bozkurt'a ziyaret

Bilecik’in Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Bilecik'in Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Eskişehir'in İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a ziyaretler sürüyor. Bozkurt'u son olarak Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni ziyaret etti. Başkan Bozkurt, nazik ziyaretlerinden dolayı Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni'ye teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.