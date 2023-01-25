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Başsavcıdan Kızılay ve Yeşilay ziyareti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Kızılay ve Yeşilay’ın Eskişehir şubelerini ziyaret etti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Kızılay ve Yeşilay'ın Eskişehir şubelerini ziyaret etti.


Kızılay Eskişehir Şubesi'ni ziyaret eden Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Kızılay Başkanı Egemen Temizsoy ve beraberindekiler ile görüşme gerçekleştirdi. Yeldan ile Temizsoy, ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin çocukları için yapılması planlanan anaokulu projesi ve kan bağışı kampanyaları ile ilgili istişarelerde bulundu.


Yeşilay Eskişehir Şubesi'ni de ziyaret eden Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Yeşilay Cemiyeti Başkanı Dr. Sıtkı Karaca ve beraberindekiler tarafından ağırlandı. Ziyarette, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), bağımlılıkla mücadele, AMATEM uygulamalarının desteklenmesi ve huzur köyü projesi ile ilgili görüşmeler gerçekleştirildi.

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