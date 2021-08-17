Batı Karadeniz'e, İnönü Belediyesi'nden personel ve ekipman desteği

Eskişehir İnönü Belediyesi'nden Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel ve su baskınları sonrası su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarına araç ve personel desteği verildi.

Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sel ve su baskınları sonrası Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı tarafından hızlı bir şekilde personel ve araç yardımı yapıldı. Belediyeden yapılan açıklamada ise "Millet olarak kenetlendiğimiz bu günlerde İnönü Belediyesi olarak şiddetli yağış sonrasında sel baskınları oluşan Bartın Kumluca ve Kastamonu Bozkurt'a yardım için personel ve araçlarımızla destek veriyoruz" ifadelerine yer verildi.