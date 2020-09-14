'Bavulumda Sanat Var' etkinliği çevrimiçi olarak devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi'nin yoğun talep gören çocuk etkinliği 'Bavulumda Sanat Var', korona virüs salgını nedeni ile çalışmalarına çevrimiçi olarak devam ediyor.

Korona virüse karşı dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını titizlikle yürüten Odunpazarı Belediyesi, salgın nedeniyle çocuklar, gençler ve yetişkinler için internet üzerinden çeşitli atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenliyor. Korona virüs salgını öncesinde Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen ve çocukların büyük beğenisini kazanan “Bavulumda Sanat Var” etkinliği de çevrimiçi olarak devam eden bu etkinliklerden biri. Çocuklar, internet üzerinden gerçekleştirilen etkinlik sayesinde dünyaca tanınan ressamları eserleri üzerinden tanıyıp, hayatlarını öğreniyor. 9-14 yaş arasındaki çocukların katılabildiği Bavulumda Sanat Var, İpek Uzkalan eğitmenliğinde çevrimiçi çalışmasını sürdürüyor.

Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Tiyatro Müdürlüğü'nün ortak projesi olan Bavulumda Sanat Var'ın bir sonraki çalışması, 17 Eylül 2020 Perşembe günü saat 16.00'da yapılacak. Bavulumda Sanat Var etkinliğine katılmak isteyen çocukların, e-posta adresleri ve telefon numaralarını 16 Eylül 2020 Çarşamba gününe kadar Çağdaş Sanatlar Galerisi'nin sosyal medya sayfasına mesaj yoluyla göndermesi gerekiyor. Kontenjan sınırlaması olan etkinliğe, kayıt yaptıracak ilk 30 çocuk katılabilecek.