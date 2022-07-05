Bayram alışverişi için vatandaş küçük esnafa yöneldi

Kurban Bayramı'na sayılı gün kala alışveriş yoğunluğu en çok küçük esnafta gözlenirken, Eskişehirli esnaf Fırat Kerenciler, “Özellikle büyük firmaların ürünlerine yüksek miktarda zam yaptığı şu dönemde vatandaş küçük esnafı tercih etmeye başladı” dedi.

Vatandaşı saran bayram heyecanı piyasalarda etkisini yavaş yavaş göstermeye başladı. Kurban Bayramı'na sayılı gün kala özellikle marka ürün satan mağazalardaki yüksek fiyatlardan dolayı vatandaş küçük esnafa yöneldi. Geçtiğimiz hafta sonu küçük esnaf yoğun mesai yapmaya başladı. Arife günü ve bir önceki gün ise çok daha fazla yoğunluk yaşanması bekleniyor.

“Şu dönemde vatandaş küçük esnafı tercih etmeye başladı”

Marka ürün satan firmaların yüksek fiyatlarının küçük esnafta işleri yoğunlaştırdığını belirten Eskişehirli esnaf Fırat Kerenciler, şu ifadeleri kullandı:

“Bayram yaklaştı. Vatandaştaki alışveriş telaşı da başladı. Birkaç gündür küçük hareketlilik oluyor. Asıl yoğunluğu arife ve arife öncesi gün bekliyoruz. Özellikle büyük firmaların fiyatların ürünlerine yüksek miktarda zam yaptığı şu dönemde vatandaş küçük esnafı tercih etmeye başladı. Büyük firmalardaki fiyat artışlarının bize faydası oldu. Bizim sattığımız ürünlerde de fiyat artışı oldu fakat mağazaların yarısı kadar bile değil. Bir kişi marka ürün satışı yapan mağazalarda baştan aşağı giyinmeye kalksa maliyeti 2 bin lirayı aşıyor. Fakat küçük esnafta en fazla 750 liraya baştan aşağı giyinebilirler. Fiyatların küçük esnafta düşük olmasından dolayı bayram öncesi daha büyük bir yoğunluk bekliyoruz.”