Bayram hazırlıkları erken başladı

Bu sene 2 Mayıs Pazartesi gününe denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde bayram telaşı içerisinde en önemlilerden biri olan tatlı hazırlıkları şimdiden başladı. Bayramda misafirlerine tatlı ikram etmek isteyen bazı vatandaşlar, imalatçılara sipariş vermeye yöneldi. Eskişehir'deki birçok işletme tatlı siparişi aldıklarını cama yazı asarak duyururken, uzun yıllardır bu işle uğraşan Ahmet Emin Durkan, önümüzdeki günlerden umutlu olduklarını dile getirdi.

“Bayram tatlısı daha başka oluyor”

Eskişehir'de el yapımı ürünler satan bir işletmede çalışan Ahmet Emin Durkan, her sene olduğu gibi bu sene de tatlı siparişi aldıklarını söyledi. Gelenek haline gelen cevizli baklavanın kilo fiyatının 90 lira olduğunu söyleyen Durkan, “Biz 27 senelik bir müesseseyiz ve uzun zamandır el yapımı tatlı, helva ve yufka yapıyoruz. Tabi bayram tatlısı daha başka oluyor, artık gelenek haline gelmiş bir şey. Bayram tatlısının tadı vazgeçilmezdir. Her bayram öncesi el yapımı baklava siparişi alıyoruz. Bu sene şu an için sipariş sayısı düşük ama yavaş yavaş artıyor diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde biraz daha yoğunlaşmasını bekliyoruz. Geçen senelere göre tatlı fiyatında biraz artış oldu. Cevizli el açması baklavanın kilosunu 90 liradan yapıyoruz, ortalama bir tepside 4 kilo oluyor. Zaten sipariş verenler tepsi tepsi alıyor” dedi.