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Bayram ikramiyesini tarlasında aldı

Eskişehir’in Seyitgazi İlçesi Karaören mahallesinde yaşayan çiftçi Ali İnal, bayram ikramiyesini tarlada aldı.

Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi Karaören mahallesinde yaşayan çiftçi Ali İnal, bayram ikramiyesini tarlada aldı.


Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' personeli tarafından Ali İnal'a bayram ikramiyesi patates ekimi yaptığı tarlasında teslim edildi. çiftçi Ali İnal; ''İlkbaharın gelmesiyle ekim işlerine tarla işlerine yoğunluk veriyoruz. Emek harcamadan ürün alamıyoruz. Devletimiz bu süreçte maaşımızı ayağımıza kadar getiriyor, bir istediğimiz olduğunda bize ulaşıyorlar Allah razı olsun'' diye belirtti.

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