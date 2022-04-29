Bayram öncesi ceviz satışları iki kat arttı

“Bayram Alışverişi” denilince Eskişehirlilerin ilk aklına gelen Taşbaşı Çarşısı ve çevresindeki yoğunluk devam ediyor. Bayrama az bir süre kala vatandaşlar, hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor. Esnaflar ise bayrama mutlu girmenin derdinde. Her bayram olduğu gibi bu bayramda ceviz satışları esnafı memnun etti. Vatandaşların, misafirlere ev yapımı cevizli baklava ikram etme düşüncesi, satışların iki katına çıkmasına neden oldu.

“Bu bayram cevizin yeri ayrı”

Yaklaşık 15 yıldır Eskişehir Taşbaşı bölgesinde esnaflık yapan Gökhan Aslan, bayram öncesi yoğunluktan mutlu olduklarını dile getirdi. Taşbaşı Çarşısı esnafları olarak ürünleri en uygun fiyatla müşteriye ulaştırdıklarını söyleyen Aslan, ceviz satışlarının bir haftadır çok iyi olduğunu belirtti. Normale oranla ceviz satışlarının ikiye katlandığından bahseden Aslan şu ifadeleri kullandı:

“Her sene bayrama bir hafta kala ceviz ve türevlerinin satışları artıyor. Özellikle cevizin satışı artıyor çünkü insanlar bayram öncesinde ev baklavası yapmak için ceviz alıyor. Normale göre ceviz satışlarının iki katına çıktığını söyleyebilirim. Bayramda genel olarak şeker ya da kuruyemiş çeşitlerinin tüketimi artıyor. İnsanlar bayram ziyaretine gelecek misafirlerini ağırlamak ve bir şeyler ikram etmek için bu ürünlere başvuruyor ama bu bayram cevizin yeri ayrı tabi. Ceviz fiyatları geçen seneki fiyatlara göre pahalandı, ama biz elimizden geldiğince uyguna satmaya çalışıyoruz. Kabuklu cevizin kilosu 65 lira oldu”