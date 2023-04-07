Bayram öncesi kilit sistemlerine talep arttı

Eskişehir'de bayramda akraba ziyaretine ve tatile gitmeyi planlayan vatandaşlar, evlerine hırsız girmemesi için çareyi kilit sistemlerinde aradı.

Ramazan Bayramı'nda akraba ziyaretine ve tatile gidince evlerine hırsız girmemesi için tedbir alan Eskişehirlilerin kilit sistemlerine talebi arttı. Son zamanlarda artan hırsızlık olaylarından tedirgin olan vatandaşlar, şehir dışına çıkmadan önce kilit sistemlerini ve kapılarını güçlendirdi. Bayramda şehir dışına çıkmayı planlayanlar, gitmeden önce kilit sistemleriyle ilgili çilingirlere danıştı. Vatandaşlara tavsiyelerde bulunan çilingir Soner Altın ise, kapıyı kilitlemeden markete bile gidilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Kartla ve pet şişeyle kapı açma yöntemlerinin hala yaygın olduğuna dikkat çeken Altın, tuzaklı ve otomatik kilit sistemlerini tavsiye ettiklerini belirtti.

“Kilitlenmeyen kapının açılması 10-20 saniye sürüyor”

Eskişehir'de çilingircilik yapan Soner Altın, şehir dışına çıkacak vatandaşların kilit sistemlerine bakım yaptırması gerektiğini söyledi. Evlerini korumak isteyen vatandaşlara Tuzaklı ve otomatik kilit sistemlerini tavsiye eden Altın, “Bayram zamanı tatil imkânları biraz daha geniş olduğu için şehir dışına çıkacak vatandaşların kilit sistemlerine talebi çoğaldı. Şehir dışına çıkacak vatandaşlar güvenlik sistemlerini tamamen üst seviyeye çıkartmalılar ve kapılarını çekerek çıkmamalılar. Muhakkak alt ve üst kilitleri kullanmalılar, hatta kapı güçlendirme sistemleri bile yaptırmalarını bile öneriyorum. Kartla kapı açma durumları halen devam ediyor, pet şişeyle de açıyorlar. Vatandaşlar aşağıdaki markete giderken bile kapılarını kilitlesinler, kilitlenmeyen kapının açılması 10-20 saniye sürüyor. Vatandaşlara tuzaklı kilit ve tamamen otomatik kilitlenen sistemleri kullanmalarını öneriyorum. Kapıyı çektiğiniz zaman anında otomatik olarak kilitlenen sistemler güvenlik seviyenizi arttırıyor. Güvenliğimiz ve psikolojimizin etkilenmemesi için kilidimizin kaliteli olması önemlidir” dedi.

“Hırsızlar faturalardaki isimlere bakarak sosyal medya hesaplarını takip ediyor”

Bayram zamanlarında hırsızlık olaylarının arttığını dile getiren Altın, posta kutularında çok fazla fatura bırakılmaması gerektiğine de dikkat çekti. Bazı hırsızların sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları takip ettiğini belirten çilingir Soner Altın şöyle konuştu:

“Bayram öncesinde ve tatil zamanlarında hırsızlık olayları çoğalıyor. Eskiden evden çıkmadan önce radyo veya lambayı açık bırakırdık ancak güncel şartlarda bu pek işe yaramıyor. Genellikle yüksek binalarda ve sitelerde oturduğumuz için hırsız bunu fark etmiyor. Ayrıca vatandaşlarımızın posta kutularında fazla fatura biriktirmemelerini de öneriyorum. Hırsızlar posta kutularına da bakıyor, orada daire numarası da belli isminiz de belli. Vatandaşlar sosyal medyadan tatillerini yayınlamak ve paylaşmak istiyorlar ancak takip edilen kişiler için bu bir açık oluşturuyor. Çünkü hırsızlar sosyal medyaya bakarak o kişinin ne zaman, hangi dakikada, nerede olduğunu anlayabiliyor. Paylaşım yapmak isteyen vatandaşlara bunu tatilden sonra yapmalarını öneriyorum.”