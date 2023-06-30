Bayram tatilini fırsat bilen turistler Eskişehir'e akın etti

Kurban Bayramı'nı Eskişehir'de değerlendirmeye gelen turistler kentin merkezi noktaları ile gondol turlarında yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı çerçevesindeki 9 günlük tatili Eskişehir'de değerlendirmeye gelen turistler şehir merkezini doldurdu. Adalar Bulvarı ve Doktorlar Caddesi gibi bölgelerde yoğunluk meydana gelirken, büyük ilgi gösterilen gondol seferlerinde ise adeta trafik oluştu. Gondol iskelesinin kenarında sıra bekleyen onlarca vatandaş gözlere çarparken, korkulukların etrafından Porsuk Çayı'nın güzelliğini fotoğraflayan insanlar dikkatlerden kaçmadı. Aynı zamanda güneşli havayı da fırsat bilerek sokaklara akın eden vatandaşlar, Eskişehir'de bayramın tadını çıkardı.