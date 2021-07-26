Bayram tatilinin bitmesiyle cadde ve sokaklar tenhalaştı

9 günlük bayram tatili sonrasında haftanın ilk günün de Eskişehir'deki cadde ve sokaklarda bayram öncesine göre daha az insan yoğunluğu gözlendi. Bayram öncesinde yurt dışından ve farklı şehirlerden gelen insanlarla adeta dolup taşan Eskişehir'in önemli caddelerinde, bayram tatilinin ardından insan sayısının seyreldiği gözlendi. Kent merkezinin önemli noktalarında 2 Eylül, İsmet İnönü Caddesi ve Porsuk Bulvarı'nda kaydedilen görüntülerde azalan insan sayısı belirgin bir biçimde göze çarptı.