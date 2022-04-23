Bayram temizliği halılardan başladı

Yaklaşık olarak 2 yıldır pandemi nedeniyle evlerde misafir ağırlanmazken, bu bayram eskileri hatırlayacağız. Bayram ziyaretlerinde evlerinin temizliğine özen gösteren birçok kişi, Ramazan ayının ilk haftasından itibaren temizliğe başladı. Özellikle orta ve ileri yaş gruplarındaki bayramda misafir ağırlayacak olan vatandaşlar, bayram temizliğinin başlangıcı olarak halıları seçiyor. Ramazan ayının ilk haftasından itibaren halı yıkama fabrikalarında başlayan bayram mesaisi, hız kesmeden devam ederken, işletmeciler geç kalınmaması konusunda hatırlatmada bulundu. Merdiven altı iş yapan firmalara karşı da uyarılarda bulunurken “Halınızı teslim ederken mutlaka makbuz alın” diyen Umut Özdemir, makbuz sayesinde olumsuzluklara karşı hak iddia edilebileceğini hatırlattı.

“Ramazan ayının ilk haftasından itibaren işlerde hızlanma söz konusu”

Ramazan Bayramı'na sayılı gün kala işlerin iyice yoğunlaştığını belirten Eskişehir'e bir halı yıkama fabrikasının işletmecisi Umut Özdemir, halıların teslim süresinin 3 gün olduğunu hatırlattı. Bayram haftasında yoğunluktan dolayı temizliğin yetişmemesi ihtimaline karşı vatandaşları uyaran Özdemir, Pandeminin sonuna geldik, geçtiğimiz iki bayrama göre biraz güzel geçiyor. Temizlik yapıyoruz misafirlerimizi kabul edeceğiz. Halı yıkama temizliği olmazsa olmaz çünkü halılarda vücudumuzdan atılan ölü deriler bulunuyor. Bununla alakalı biz mutlaka temizlenmeli diyoruz ve temizlik süresi ortalama yılda iki sefer tekrar edilmeli. Ramazan ayının ilk haftasından itibaren işlerde hızlanma söz konusu, havaların da düzelmesiyle birlikte bayrama doğru biraz daha yoğunluk artacaktır” dedi.

“Şirketlere halı verirken mutlaka makbuz talep etmeliyiz”

Piyasada iş yapan birçok halı yıkama şirketinin bulunduğunu ve bunların aralarında merdiven altı çalışanların da olduğunu söyleyen Umut Özdemir, vatandaşları makbuz almaları konusunda uyardı. Yıkanması için verilen halılarda yaşanabilecek olumsuz durumlar karşısında tüketici hakem heyetine başvururken makbuzun şart olduğunu belirten Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

“Bir halı yıkama işletmesine halı veriyorsanız nasıl televizyon veya telefon alışverişinde bunun faturasını alıyorsak mutlaka bir makbuz talep etmeliyiz. Makbuz aldığımız zaman tüketici hakem heyetine başvurabiliyoruz. Kötü yıkanmış veya halınız zarar görmüş olabilir. Her türlü hak ve talepte bulunabilirsiniz. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz korsan firmalar ne yazık ki resmiyetten kaçtıkları için makbuz vermiyorlar. Müşterilerimizin dalgınlığına gelebiliyor, unutulabiliyor başlarına bir sıkıntı geldiğinde hak ve talep edemiyorlar. Tabi ki fiyat her şeyi anlatıyor. Geçen sene 8 TL'den hizmet veriyorduk makine halıları için bugün fiyat 14 TL oldu. İyi bir hizmet alabilmek için iyi kimyasallar, kullanılması gereken miktarda su ve deterjan kullanılması gerekiyor. Kurutma sisteminin de uygulanabilmesi için bence bunun altında hizmet almak çok zor fiyat olarak.”