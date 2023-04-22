Bayramda park gezisi trafik çilesine dönüştü

Eskişehir'de bayramın ikinci gününde gezmeye çıkan vatandaşlar, yolları tıkanma noktasına getirdi.

Bayramın ikinci gününü Sazova Parkı'nda değerlendirmek isteyen vatandaşlar, caddelerde yoğun trafik oluşturdu. Özellikle D230 Karayolu'nda trafik neredeyse kilitlenme noktasına gelirken, araçlar dakikalarca ışık bekledi. Caddede kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldiği görülürken, 100 metrenin 20 dakikada güçlükle geçildiği ifade edildi. Yoğun trafiğe ve sağanak yağışa rağmen parka girişlerin devam etmesi görenleri şaşırttı. Trafikteki yabancı plakalı araçların çoğunluğu ise dikkatlerden kaçmadı.