İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayramda sucuk yapımında gece mesaisi

Eskişehir’de, Kurban Bayramı’nda kasaplar, kurban etlerini kıymaya dönüştürüp, ev yapımı sucuk hazırlayarak para kazanıyor.

Eskişehir'de, Kurban Bayramı'nda kasaplar, kurban etlerini kıymaya dönüştürüp, ev yapımı sucuk hazırlayarak para kazanıyor.


Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde Kurban Bayramı dolayısıyla iş yoğunluğu artan kasaplar, kıyma ve ev yapımı sucuk talebini karşılamak için yoğun mesai harcıyor. Kurbanlık etleri derin dondurucularda muhafaza etmek ve kıyma çektirmek isteyen vatandaşlar kasaplarda yoğunluk oluşturdu.


İşlerin geçen günlere göre yoğun olduğunu ifade eden esnaf Refik Kocabaş, “Kurban sonrası bir yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımızı istekleri doğrultusunda etlerini işliyoruz. Ürettiğimiz sucuğumuza talep çok oluyor damak tadına hitap eden sucuğumuza civardan da talep oluyor” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.