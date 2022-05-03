Bayramın ikinci gününde de Eskişehir yağmura teslim oldu

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın ikinci günü öğle saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de Eskişehir'de sağanak yağmur etkisini gösterdi. Sabah saatlerinden itibaren bulutlu olan hava, öğle sonrasında yerini sağanak yağmura bıraktı. Kentin en yoğun cadde ve sokaklarında, yağmurdan kaçmak isteyen vatandaşların hızlı adımları dikkat çekerken aynı zamanda güzel görüntüler meydana geldi. Hazırlıklı çıkan vatandaşlar ise şemsiyelerini açarak gezmelerine devam edebildi.