Bayramın ilk günü çarşıda sessizlik hakim oldu

Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın ilk günü dolayısıyla çarşıda sessizlik hâkim oldu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Eskişehir'de vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı Hamamyolu Caddesi ve bağlı sokakları boş kaldı. Kentin en işlek caddelerinden olan Hamamyolu'nda yer alan ve arife gününe kadar açık olan dükkânların neredeyse tamamının kapalı olduğu görüldü. Ara sokaklardaki esnaf da bayramın ilk gününden dolayı kepenk kapattı. Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi ve kamu kurumlarının kapalı olması nedeniyle tatil tercihini şehir dışına çıkmakta kullanan vatandaşlardan sonra çarşı sessizliğe büründü.