Eskişehir'de Ramazan bayramı için erkenden hazırlık yapan vatandaşların baklava talepleri arttı.

Ramazan bayramının vazgeçilmezi olan baklava geleneği devam ediyor. Bayramlık baklava siparişlerine şimdiden başlayan Eskişehirliler esnafın işini yoğunlaştırdı. Bayrama sayılı günler kala çoğu vatandaşta bir bayram telaşı oluşurken, tatlıcıların Ramazan mesaisi sürüyor. Ramazan bayramının yaklaşmasıyla birlikte işleri artan esnaf, ilerleyen günlerde taleplerin daha da yükselmesini bekliyor. Pandemi döneminin geçmesi sebebiyle bu Ramazan ayında daha sıkı bir çalışma sarf ettiklerini söyleyen Eskişehirli tatlıcı Ayşe Şenoğlu, bayramlık hazırlıklarının başlamasıyla birlikte çok yoğun olduklarını ifade etti.

“Yoğun bir Ramazan mesaisi sarf ettiğimizi söyleyebiliriz”

Eskişehir'de tatlıcılık yapan Ayşe Şenoğul, bayramlık baklava siparişlerinin başladığını belirtti. İşlerden memnun olduğunu ve yoğun bir Ramazan mesaisi sarf ettiklerini dile getiren Şenoğul, “Vatandaşlarımızın bayramlık baklava siparişleri başladı. İşlerimiz güzel gidiyor ve baklava talepleri yoğun. Ramazan ayı dolayısıyla satışlarımız zaten arttı, bayrama doğru daha da iyi olmasını bekliyoruz. Pandemi dönemi geçtiği için insanlar daha bir hevesle sofra kurdukları için bu yıl baklavaya daha çok ilgi gösterildi. Yoğun bir Ramazan mesaisi sarf ettiğimizi söyleyebiliriz. Bayramlık baklavaları tepsi halinde satıyoruz, bir tepsi 2 buçuk kilo oluyor. Biraz fiyatlarla ilgili bilgi vermem gerekirse, cevizli baklavamız 300 TL, ev baklavamız 320 TL ve fıstıklı sultanımız ise 640 TL olarak değişiyor” dedi.