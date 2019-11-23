B.B. Erzurumspor son dakikada güldü

Lig'in 12. haftasında deplasmanda Eskişehirspor'u son dakika golü ile 2-1 mağlup eden B.B. Erzurumspor'da Teknik Direktör Erkan Sözeri, düzenlenen basın toplantısında maçı değerlendirdi.

Lig'in iddialı ekiplerinden B.B. Erzurumspor ligin 12. haftasında deplasmanda Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi. Mavi-beyazlılar, çekişmeli geçen maçın son dakikalarında attığı gol ile 3 puanı alırken, puanını 21'e yükselterek ligin zirvesine bir adım daha yaklaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Pote'nin elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edilen golde hakemin verdiği kararı yanlış bulduğunu vurgulayan Teknik Direktör Erkan Sözeri, üst liglerde VAR uygulamasına rağmen hakemlerin bu tip hataları yaptığını, bu yüzden maçın hakemine suç bulmadığını belirtti.

“Bu 3 puanın değeri daha sonra anlaşılacak”

Zor bir maç olduğunu ifade eden Teknik Direktör Erkan Sözeri, son dakikalarda attıkları golle 3 puan almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. “Bu 3 puanın değeri daha sonra anlaşılacak” diyen Sözeri, “Öncelikle çok iyi bir takımla oynadık. Son iki maçı kazandılar. Bunu biliyorduk. Formda bir takım. Büyük sorunlar olmasına rağmen bu mücadeleleri takdire şayan. Kendimize gelince oyuncularımı kutluyorum. Belki de sezonun en iyi mücadelelerden biri. Maçın sonuna kadar 3 puan isteyen bizdik. Genelde oyunun hakimi bizdik. Çok istediğimiz 3 puanı son dakikada da olsa aldığımız için mutluyuz. Yaptığımız değişiklikler meyvesini verdi. Güzel bir 3 puan. Camiaya ve Erzurum şehrine hayırlı olsun. Maçlarımız hep zor olacak. Bu 3 puanın değeri daha sonra anlaşılacak” şeklinde konuştu.

“Bir üst ligde VAR uygulamasına rağmen hata yapıyorlar”

Pote'nin ceza sahası içinde elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edilen gole de değinen Sözeri, pozisyonun temiz olduğunu öne sürerek maçın hakemine kızmadığını belirtti. Süper Lig'de hakemlerin VAR uygulamasına rağmen bu hataları yaptığını söyleyen Erkan Sözeri, “Bir pozisyon var. Çok el gibi gözüküyor. Hakemi suçlamayacağım. Bir üst ligde VAR uygulamasına rağmen hata yapıyorlar. Burada VAR da yok. Maçın hakemine suç bulmuyorum. Gelecek vaat eden bir hakem. Çok güzel bir maç yönetti. Yolu açık olsun” ifadeleri kullandı.