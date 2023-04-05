BBP Genel Başkanı Destici: "Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da lanetlediğimiz hadiseler yaşanıyor"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan ayında Mescid-i Aksa'da lanetledikleri hadiseler yaşandığını belirterek, “Müslümanlar, bizim ilk kıblemiz olan ve bizim kutsalımız olan Mescid-i Aksa'dan çıkmayacaklar” dedi.

Destici, eski BBP Eskişehir İl Başkanı Salim Acabay'ın vefat eden kayınpederi Mustafa Tanrısever'in Mahmut Sami Ramazanoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazına katılmak için Eskişehir'e geldi. Destici, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, eski BBP Eskişehir İl Başkanı Salim Acabay ve Tanrısever'in sevenlerinin katıldığı cenaze namazının ardından Tanrısever'in yakınlarına başsağlığı diledi.

“Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan çıkmayacaklar”

Yaptığı açıklamada İsrail polisinin Doğu Kudüs'te Müslümanlara ve Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıya da tepki gösteren Destici, “Ramazan ayında Kudüs Mescid-i Aksa'da maalesef hiç arzu etmediğimiz, hatta lanetlediğimiz hadiseler yaşanıyor. Kudüs'te yerleşik olan Siyonist zihniyetindeki bir takım Yahudi gruplar, her yıl Ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya güya kendi dini vecibelerini yerine getirme bahanesiyle girerek, orada Müslümanların huzurunu kaçırmaya ve bir kargaşa meydana getirmeye çalışıyorlar. İsrail devleti ve polisi de yıllardır bunlara çanak tutuyor. Hemen hemen tamamını havada imha ettikleri roketleri bahane ederek hemen bu tür hadiselerin peşine de Gazze'yi ya da Filistin'i bombalıyorlar ve onlarca Filistinlinin yaralanmasına veyahut hayatını kaybetmesine sebep oluyorlar. Müslümanlar bizim ilk kıblemiz olan ve bizim kutsalımız olan Mescid-i Aksa'dan çıkmayacaklar” dedi.

“Kim ortak listeye dönebilirse onun avantajlı çıkabileceği bir sistem”

Seçim gündemine dair de açıklamalarda bulunan Mustafa Destici, son günlerde kamuoyunda tartışılan ortak milletvekili listesi konusunda da şöyle konuştu;

“Şimdi dünden beri bu mesele kamuoyunda konuşuluyordu. Biliyorsunuz Millet İttifakı'nda 7 parti var. 6'lı masa ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen partiler resmi olarak Millet İttifakı'nı oluşturuyor, ama bir de Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) Yeşil Sol Parti diye başını çektiği bir aşırı sol bölücü grup var. Terör örgütlerinin partilerinin de içerisinde yer aldığı bir ittifak daha var. O ittifak da Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Dünden beri konuşuluyordu, ittifaktaki 4 parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listelerinden seçime girecek diye. Sanırım bunu resmileştirmişler. Bu çok açık. çünkü bu sistem bunu gerekli kılıyor. Yani kim ortak listeye dönebilirse onun avantajlı çıkacağı ve oyunu boşa harcamayacağı bir sistem bu. Tabis bizim cenaha yani Cumhur İttifakı'na gelirsek, ben başından itibaren Büyük Birlik Partisi (BBP) olarak kendi listemizden girme arzumuzu, kendi aday ve logolarımızla girme arzumuzu hep dile getirdim. BBP buna hazır. Sistem ortak listeye gidene avantaj sağlıyor, ben de bunu daha önce çok açık yüreklilikle dile getirdim. Ortak bir listeyle seçime girebilirsek şu anda bizim 47 ila 48 bandında olan oyumuzla biz yüzde 60'a tekâmül edecek bir milletvekili sayısına ulaşabiliriz.”