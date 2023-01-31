BBP Genel Başkanı Mustafa Destici taziyeleri kabul etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, babasını kaybettiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde taziyeleri kabul etti. Destici'ye telefon eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziyelerini iletti.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde ikamet eden 89 yaşındaki Ali İhsan Destici, bugün akşamüstü evinde kalp krizi geçirdi. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine götürülen Destici, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasının vefat haberini alan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara'dan yola çıkarak Eskişehir Şehir Hastanesi'ne geldi. Aile yakınları ile Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bir araya gelen Mustafa Destici, taziyeleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı telefonda başsağlığı diledi

Eskişehir Şehir Hastanesinde yakınlarının taziyesini kabul eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefon ile aradı. Destici'ye başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziyelerini iletti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye taziye amacıyla Eskişehir Şehir Hastanesine gelenler arasında Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı, BBP Eskişehir İl Başkanı Salim Acabay, Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Yaşar Bildirici ve partililer de vardı.

Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin cenaze namazının yarın ikindi namazını müteakip Günyüzü ilçesinde bulunan Gecek Köyü Camii'nde kılınacağı öğrenildi.