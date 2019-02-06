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Bebeklerin dişleri çıkmaya başladığında bu önlemlere dikkat

Diş Hekimi Dr.

Dt. Fahri Kavrut, bebeklerin diş çıkarma döneminde alınması gereken önlemleri sıraladı.


Bebeklerin en önemli geçiş evrelerinden olan diş çıkarma süreçleri ebeveynler için bir çok alınması gereken önlemi de peşinde getiriyor. Bu dönemde bebeklerin emzirerek uyutulmaması gerektiğini, ıslak bir bezle dişlerin temizlendikten sonra uyutulmasının daha doğru olduğunu vurgulayan Dr. Dt. Kavrut, ebeveynlere çeşitli uyarılarda bulundu. Çocuklar için üretilen diş macunlarının önemine de değinen Kavrut, önerilerini şu şekilde sıraladı:


"Bebek; şekerli, ballı süt karışımı ile dolu bir biberonla kesinlikle uyutulmamalı. Çocuklar için oldukça yararlı olan meyve suları biberona doldurularak sürekli verildiğinde diş çürüklerine yol açabiliyor. Çocuk 1 yaşına geldiğinde, emzirme ve biberon kullanımını terk etmek gerekir. Onu, sıvı gıdaları bardakla içmeye alıştırmamız gerekiyor. Çocuğunuzun dişlerini sadece diş fırçasıyla temizleyin. Süt dişlerinin tümü sürene kadar (2,5-3 yaş) ağız bakımında ona yardımcı olmak gerek. 0-3 yaş arasında macun kullanmamak daha uygundur. 3 yaşından itibaren çocukların tükürme refleksleri gelişmeye başlar. Bu dönemde çocuk diş macunlarına geçebiliriz. Çocuk diş macunlarının erişkin diş macunlarından farklı ise çok daha az miktarda fluor içermeleridir" şeklinde konuştu.

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