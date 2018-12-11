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'Bebeklerin Ulusu Yok' tiyatro oyunu sahnelendi

Şair-yazar Ataol Behramoğlu’nun “Bebeklerin Ulusu Yok” adlı şiir kitabından uyarlanarak savaşın acımasızlığını gözler önüne seren tiyatro oyunu “Bebeklerin Ulusu Yok” 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde Eskişehirlilerle buluştu.

Şair-yazar Ataol Behramoğlu'nun “Bebeklerin Ulusu Yok” adlı şiir kitabından uyarlanarak savaşın acımasızlığını gözler önüne seren tiyatro oyunu “Bebeklerin Ulusu Yok” 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde Eskişehirlilerle buluştu.


Ataol Behramoğlu'nun yazdığı, Özgür Efe Özyeşilpınar'ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda, Özyeşilpınar'ın yanı sıra Gamze Durmuş ile Nihan Ekitöz'ün oyuncuları arasında yer aldı. Oyun, Odunpazarı Belediyesi tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde düzenlenen özel bir etkinlikle tiyatro severlerle buluştu. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde oynanan tek perde müzikli gösteriyi, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda vatandaş izledi. Savaşa karşı barışın, ölüme karşı yaşamın, çaresizliğe karşı umudun anlatıldığı tiyatro oyunu, tiyatro severlerden tam not aldı. Oyun sonunda Başkan Kurt, oyuncular ve seyirciyle selfie çektirdi.

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