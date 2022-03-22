BEBKA Genel Sekreteri Durak'tan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Dr. Muhammed Zeki Durak, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Bozkurt, BEBKA Genel Sekreteri Durak'a belediye olarak ilçede yapılan ve yapılmakta olan çalışma ve projeler hakkında bilgi verirken Durak'ta BEBKA'nın projeleri hakkında Başkan Bozkurt'a bilgilendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, nazik ziyaretleri dolayısıyla BEBKA Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Zeki Durak'a teşekkür etti.