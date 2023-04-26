BEBKA yetkilileri erken uyarı sistemini inceledi

Tepebaşı Belediyesi'nin Eskişehir'de ilk defa uygulanan Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi'ni inceleyen BEBKA yetkililerine, projenin ara raporu sunuldu.

Tepebaşı Belediyesi, BEBKA 2022 Yılı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'ndan destek alarak hayata geçirdiği Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi'yle örnek çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi ile havanın ve toprağın sıcaklık, yağış, rüzgâr, nem, güneşlenme değerleri belirlenerek bu değerler anlık ve uzun süreli kayıt altına alınıyor. Elde edilen değerler, bitkisel üretim için yorumlandıktan sonra üreticiye sunularak gerekli önlemlerin alınması sağlanıyor. Sistem sayesinde üretici, ürününün kalitesini yükseltirken maliyetlerini de kontrol altında tutabiliyor. Gübre, ilaç, sulama ve benzeri giderlerden tasarruf sağlayan üretici, hastalıkları zarara uğramadan tahmin ederek önlemini alabiliyor. Ayrıca sistem sayesinde, ekim yapılan alanlardaki iç ve dış iklim değerleri ile ani değişimler de anlık olarak takip edilebiliyor.

BEBKA yetkilileri de Tarımsal Üretimde Tahmin ve Erken Uyarı Sistemleri Projesi için ara izleme ziyaretini gerçekleştirmek üzere sahadaydı. Tepebaşı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü yetkililerinin eşlik ettiği ziyarette projenin ara raporu sunulurken, 5 mahalleye kurulan sistemler incelendi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri de kent üreticileri için fayda sağlayacak çalışmaların devam edeceğini ifade etti.