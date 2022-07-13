BEBKA'dan Sakintepe Soğuk Hava Deposu'na ziyaret

Tepebaşı Belediyesi, temiz enerji çalışmaları çerçevesinde ana hizmet binası da dahil olmak üzere merkezlerinde hayata geçirdiği güneş enerji santralleri (GES) ile temiz enerji üreterek tasarruf sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede Sakintepe Mahallesi'nde bulunan Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun da çatısına güneş enerji santrali panelleri yerleştirilerek merkezin temiz enerji üretimi başlamıştı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülen 2021 Yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde “Sürdürülebilir Tarımsal Üretimde Kaynak Verimli Soğuk Hava Deposu” başlıklı proje ile hayata geçirilen güneş enerji santrali, Haziran 2022 itibari ile elektrik üretimine başladı. BEBKA uzmanları da merkeze izleme ziyareti gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.

Sistem kendisini amorti edecek

Belediye yetkilileri, Tepebaşı ilçesindeki küçük üreticilere ücretsiz olarak hizmet veren merkezin çatısına yerleştirilen güneş panelleri ile elektrik üretileceğini, üretim fazlası elektriğin şebekeye verileceğini kaydetti. Gerçekleştirilen dönüşüm ile Sakintepe Soğuk Hava Deposu'nun giderleri arasında başı çeken elektriğin, güneş enerjisinden üretilerek tasarruf edilmesi amaçlanıyor. Merkeze yerleştirilen 270 adet panel, 96 kilovat güç kapasitesine sahip ve yapılan hesaplamalar sonucu yıllık 149.319 megavat-saat üretim bekleniyor. Böylelikle EPDK'nin 2022 Haziran ayı nihai fiyat tablosuna göre sistemin kendisini ortalama 4 yıl 3 ay gibi bir sürede amorti etmesi planlanıyor.

Tepebaşı Belediyesi Sakintepe Soğuk Hava Deposu'na 2021 yılında muhafaza edilen ürün miktarı 685 ton olurken, üreticiler sadece aşırı sıcak havalarda değil soğuğa karşı da ürünlerini korumuş oluyor.