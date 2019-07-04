beIN AKADEMİ ilk mezunlarını verdi

Anadolu Üniversitesi ve beIN Medya arasında gerçekleştirilen iş birliği ile eğitimini sürdüren beIN Akademi'nin ilk kursiyerleri sertifikalarını aldı.

Anadolu Üniversitesi ve beIN MEDIA GROUP'un medyadaki nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak amacıyla Kasım 2018'de oluşturdukları beIN AKADEMİ, bahar döneminde hayata geçirdiği iki sertifika programının tamamlanmasıyla ilk mezunlarını verdi. Anadolu Üniversitesi Rektörlük Binası Senato Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Koparal, beIN Medya Spor İçeriğinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Salah Al-Hudaifi, İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) öğretim elemanları, Digiturk yetkilileri ve öğrenciler katılırken, toplam 2 ay süren programları başarıyla tamamlayan katılımcılara başarı sertifikaları takdim edildi.

“Ortak amacımız profesyonel nitelikli insan gücü talebine yanıt verebilmektir”

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Koparal, yapılan eğitimlerle nitelikli insan gücü talebine yanıt vermek istediklerini belirterek, “Bugün bizim için çok özel ve kıymetli bir gün. Dünya ve Türkiye'nin önde gelen yapımcı kuruluşu beIN Medya ile aynı şekilde yükseköğretimin ve tüm öğretimin dünyada ve Türkiye'de liderleri konumunda bulunan Alman Üniversitesi yaklaşık 6 ay önce çok önemli bir işbirliğiyle beIN Akademiyi kurduk. Ortak amacımız medyaya yönelik profesyonel nitelikli insan gücü talebine yanıt verebilmektir. Ve bu doğrultuda hızla çalışmalarımıza başladık. Gurur duyduğumuz ilk mezunlarımız içinde yer aldıkları, muhabirlik ve sunuculuk ile reji, canlı yayın programlarımızı hayata geçirdik. Bugün burada belgelerini almaya hak kazanan mezunlarımız için olumlu gelişmelerin olabilmesi en büyük dileğimiz. Bu doğrultuda programlarımızı geliştirmek ve çeşitlendirmek beIN Akademi için belirttiğimiz hedeflerden birisidir. İstiyoruz ki, dünyanın bu alandaki ihtiyaçlarına yanıt veren kurum halini alalım. Bu konuda çok daha fazla çalışacağız. Burada mezuniyet belgelerini almaya hak kazanan değerli öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuşan beIN Medya Spor İçeriğinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Salah Al-Hudaifi, beIN Akademi eğitimlerine katılan tüm öğrencilere teşekkür etti. Al-Hudaifi, beIN Akademinin önümdeki yıl da devam edeceğini belirterek, gerçekleşen eğitimlerde kısıtlı zaman olması nedeniyle programların sıkıştırılmak zorunda kaldıkları ancak önümüzdeki yıl daha geniş programlı bir eğitim hazırlanacağını söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından beIN Akademiden mezun olan 16 öğrenciye sertifikaları verildi. Daha sonra çekilen aile fotoğrafıyla program sona erdi.