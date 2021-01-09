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Bekçilerden kaçan şüphelinin üzerinden silah çıktı

Eskişehir’de mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de mahalle bekçilerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçan ve üzerinden ruhsatsız tabanca çıkan şüpheli gözaltına alındı.


Gültepe Mahallesi Halk Caddesi üzerinde yaya devriye görevi yapan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği B.A'yı (20) takibe aldı. Ekipleri fark ederek kaçan şüpheli B.A. kovalamaca sonucu yakalandı.


Yakalandıktan sonra yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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