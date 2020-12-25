Bekçilerin dikkati tehlikeli şahısları ele verdi

Eskişehir'de devriye halindeki bekçiler tarafından durumundan şüphelenip durdurulan araçta yapılan arama sonucunda 1 adet silah, 5 adet fişek, 0.29 gram eroin ve 9.61 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesinde yaşandı. Devriye görevini yapan bekçiler durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü R.Ç.'nin bir suçtan arandığı anlaşılması üzerinde görevliler araçta ve şahısların üzerinde arama yaptı. Arama sonucunda 1 adet silah ve bu silaha ait şarjöre basılmış 5 adet fişek, 0.29 gram eroin ve 9.61 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgi soruşturma başlatılırken, şahıslar gözaltına alındı.