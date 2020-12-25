İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bekçilerin dikkati tehlikeli şahısları ele verdi

Eskişehir’de devriye halindeki bekçiler tarafından durumundan şüphelenip durdurulan araçta yapılan arama sonucunda 1 adet silah, 5 adet fişek, 0.

Eskişehir'de devriye halindeki bekçiler tarafından durumundan şüphelenip durdurulan araçta yapılan arama sonucunda 1 adet silah, 5 adet fişek, 0.29 gram eroin ve 9.61 gram metamfetamin ele geçirildi.


Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Dede Mahallesinde yaşandı. Devriye görevini yapan bekçiler durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü R.Ç.'nin bir suçtan arandığı anlaşılması üzerinde görevliler araçta ve şahısların üzerinde arama yaptı. Arama sonucunda 1 adet silah ve bu silaha ait şarjöre basılmış 5 adet fişek, 0.29 gram eroin ve 9.61 gram metamfetamin ele geçirildi.


Olayla ilgi soruşturma başlatılırken, şahıslar gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.