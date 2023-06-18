İhlas Haber Ajansı

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Bekçilerin yakaladığı şahsın üzerinde 700 adet uyuşturucu hap bulundu

Eskişehir’de bekçiler tarafından yakalanan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Eskişehir'de bekçiler tarafından yakalanan bir şahsın üzerinde yapılan aramada 700 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafında aranan şahısların yakalanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde bekçi ekipleri tarafından yakalanan M.E. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 0,21 gram metamfetamin ve 700 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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