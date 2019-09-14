Bekir Pakdemirli sivil havacılığın önemine değindi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önümüzdeki 20-25 yıl içinde dünyadaki pilot ihtiyacının 4 misli artacağını belirterek, "Ama şu an pilot okullarımızda yeterli derecede pilot mezun olmuyor” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi tarafından Necati Artan Tesislerinde bu yıl 4'üncüsü organize edilen programa katıldı. İki gün sürecek ‘Sivrihisar Hava Gösterileri 2019' etkinliğinde gösteri yapacak uçakları beraberindeki heyetle birlikte inceleyen Pakdemirli, burada yetkililerden bilgi aldı. Alanda kurulan stantları da gezen Pakdemirli, Turkish Delight isimli 1940 model DC-3 uçağı da ziyaret etti.

“Dünyadaki pilot ihtiyacı 4 misli artacak”

Ardından açılış töreninde konuşma yapan Pakdemirli, sivil havacılığın önemine değindi. Pilot ihtiyacının ilerleyen yıllarda artacağına değinen Pakdemirli, “Ben de sivil havacılığa çok erken yaşta başlamış, önce model uçak uçurma ile başlayan sonra paraşütçülük ve pilotluk yapan bir kardeşinizim. Sivil havacılık Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk söylediği gibi ‘İstikbal göklerdedir' Bugün gelişmeye baktığınız zaman gelişmelerin havada ve uzayda olduğunu görüyoruz. Biz ne kadar çok sivili bu işin içerisinde katarsak o kadar çok bu işten fayda sağlayacağız. Yani şunu düşünelim. Önümüzdeki 20-25 yıl içinde dünyadaki pilot ihtiyacı 4 misli artacak. Ama şu an pilot okullarımızda yeterli derecede pilot mezun olmuyor. Pilotluk da dünyadaki en güzel mesleklerden bir tanesi. Benim 4 tane erkek evladım var. Eğer arzu ederlerse ben dördünü de pilot yapacağım. Mesleği yapıp yapmamaları kendilerinin bileceği iş ama altın bir bileziktir. Kolunuza takacağınız altın bir bileziktir. İşte pilotluğa giden yolda buradaki heyecanlardan geçiyor. İşte bu tarz air showlara gelmekle, bu tarz gösterilere gelmekle, uçakları görmekle, model uçak yapmakla, onları uçurmakla başlıyor. Bu sebeple her zaman sivil havacılığın gelişmesini, daha iyi yerlere gelmesini desteklememiz lazım” dedi.

“Araba fiyatından ucuza bugün uçak almak, temin etmek, uçurmak da mümkündür”

Bu işlere biraz daha imkân verilmesi gerektiğini aktaran Bekir Pakdemirli, “Aslında bu hobi pahalı bir hobi gibi gözükmekle beraber bir araba fiyatından ucuza bugün uçak almak temin etmek uçurmak da mümkündür. Sadece bu işleri ülkemizde biraz daha kolaylaştırmamız lazım. Sadece bu işlere biraz daha imkân vermemiz lazım. Yani Türkiye'de ben aşağı yukarı 35 yıldır sivil havacılığın içerisindeyim. Uçak sayısına bakıyorum, Amerika'nın kabaca 20'de 1'i bile değiliz. Yani Türkiye'de Amerika'yla eşit havacılık olsaydı şu an 5-6 bin tane sivil uçağın uçuyor olması lazımdı. Tahmin ediyorum hava yolları ve askeri uçaklar haricinde 5-6 yüz tane ancak uçan uçağımız var diye düşünüyorum. Bu uçan uçakların sayısını arttırmamız lazım. Geleceğe daha güvenle bakmak için bu havacılık ekosistemini hep birlikte geliştiriyor olmamız lazım. Bugün uçağını yapan, insansız hava aracını yapan, silahlı insansız hava aracını yapan bir ülkeysek bunun ana sebebi işte burada görmüş olduğunuz model uçakla başlayan bir yolculuktur. 1991 yılında modül uçak kulübünde uçan ve yere görüntü veren model uçak yaptık. Aslında bu da o günkü insansız hava araçlarının bir temelidir. Yani her şey amatör evresiyle başlıyor. Bundan sonra bir ekosisteme, bir teknolojiye, bir bilgi birikimine çevirmek mümkün. Ülkemizde de bu tarz inisiyatifleri sürekli desteklememiz lazım” ifadelerini kullandı.