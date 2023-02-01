Bel ve boyun fıtıklarına “trak” tedavisi

Berrin Akpınar, bel ve boyun fıtıklarında yeni bir tedavi yöntemi olan Robotik Antaljik Trak hakkında bilgi verdi.

Giderek hareketsizleşen hayat şartlarının bir sonucu olarak, bel ve boyun ağrılarının günümüzde en çok karşılaşılan sağlık problemlerinden biri haline geldiğini anlatan Dr. Akpınar, “Bel ve boyun fıtıkları, hareketsiz yaşam süren, fazla kilosu olan, ağır ve ani hareketler yapan, uzun süre ayakta kalan ve sigara içen kişilerde daha fazla görülmektedir” diye konuştu.

Fıtık sonucu ağrıların kol veya bacaklara yayılmasının yaşam kalitesini olumsuz etkileyeceğini belirten Dr. Akpınar, “İşte bu noktada gelişen teknoloji ile hastayı ameliyatsız şekilde başarı ile tedavi eden robotik dekompresyon tedavisi imdadımıza yetişiyor. Robotik Antaljik Trak sayesinde omurgaya binen yük kaldırıldıktan sonra traksiyon sayesinde sinirlerin üzerindeki baskı ortadan kalkıyor. Problemli bölgenin sıvı akışı arttırılarak bölgenin hızla iyileşmesi sağlanır. Omurlardaki eklem hareket açıklığı arttırılarak ve kaslardaki spazm çözülerek rahatlama sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

FDA tarafından onaylı

Amerika Birleşik Devletleri ilaç ve gıda dairesi (FDA) tarafından, omurga fıtıklarında baskı giderici tedavi olarak onaylanmış Robotik Antaljik Trak tedavisinin, aynı zamanda dünyanın ilk eklem hareketliliğini arttırıcı omurga dekompresyon sistemi olduğunu aktaran Dr. Akpınar, “Bu yöntem hastaya ağrısız ve güvenli bir tedavi imkânı sunan yenilikçi bir tedavi şeklidir. Hastanın tedavi süresini kısaltarak işine daha çabuk dönmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

Robotik Antaljik Trak cihazının kişiye özel ve son derece kolay bir uygulama olduğun dile getiren Dr. Berrin Akpınar, uygulamaya dair şu bilgileri paylaştı, “Hasta, Robotik Antaljik Trak cihazının oturma koltuğuna, üzerinde mevcut giysileriyle oturur. Bel veya boyun kemeri bağlandıktan sonra, cihazın hastaya özel ayarları yapılır ve dekompresyon işlemi gerçekleştirilir. Tedavi, sorunlu omurga bölgesi ve hastanın ağırlık değerlerine göre programlanır. Hastanın yaşı ve esnekliğine göre cihazın uygulama süreci değişir” Ortalama 10 seansta etkili sonuç aldıklarını belirten Dr. Akpınar, “Ancak bazı durumlarda tedaviyi 15-20 seansa kadar uzatmak gerekebilir. Seanslardan sonra beli ve boynu zorlayıcı hareketlerden kaçınılması, ağır kaldırılmaması, doktor tarafından verilen egzersizlerin düzenli yapılması, gerekiyorsa bel korsesinin veya boyunluğun belli bir süre kullanılması gereklidi.” şeklinde konuştu.

Hangi hastalıklarda kullanılır?

Robotik Antaljik Trak cihazının bel ve boyun fıtıklarının yanı sıra kanal darlığı, boyun gerginliği, bel tutulması, bacak ve kol ağrıları, bazı romatizmal ağrılar, skolyoz gibi hastalıklarda da etkin şekilde kullanıldığını ifade eden Dr. Berrin Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü,

“Robotik Antaljik Trak yönteminin en büyük avantajı, bel ve boyun fıtıklarından şikayetçi olan hastaların ameliyat olma zorunluluğunu ortadan kaldırmasıdır. Bu yöntem özellikle ameliyat olmayı istemeyen, ameliyat sürecinden çekinen ve sağlık durumu ameliyat olmaya müsait olmayan hastalar için yıllardır kazanılan tecrübe ile tedavi yelpazesinde önemli bir yer edinmiştir. Hiçbir cerrahi müdahale yapılmadan fıtıkların tedavi edilebilmesi, hastalara çok büyük bir konfor sunmaktadır. Ayrıca ameliyat sırasında oluşabilecek komplikasyonlar, iyileşme döneminin zorluğu gibi sorunları yaşamayan hastalar kısa sürede iyileşebilirler. Robotik Antaljik Trak desteği sayesinde, hastalar bel ve boyun ağrılarından kurtularak yaşam kalitelerini artırırken konforlu bir hayat sürebilirler.”