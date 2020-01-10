Belde evi kursiyerleri kulakların pasını sildi

Tepebaşı Belediyesi Zişan Kızılcıklı Belde Evi kursiyerleri, 'Unutulmayan Türküler' adlı konserde seslendirdikleri eserler ile izleyicilere güzel bir gece yaşattı.

Tepebaşı Belediyesinin belde evlerinde eğitim alan kursiyerlerin hünerlerini sergiledikleri etkinlikler yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Mehmet Özel şefliğinde, 'Unutulmayan Türküler' isimli konserde izleyici karşısına çıkan Zişan Kızılcıklı Belde Evi kursiyerleri, birbirinden güzel eserleri başarı ile icra etti. Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilen konserde kursiyerler, ‘Çiçekten harman olmaz', ‘Bizim pencereler yele karşıdır', ‘Senden Ziyade', ‘Hasret düştü gönlüme' gibi türküleri seslendirdi.

Yoğun ilgi gören konserde katılımcılar türkülere de eşlik ederken, gece sonunda kursiyerler uzun süre ayakta alkışlandı.