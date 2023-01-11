Belediye başkanları, milletvekilleri ve basın emekçileri '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' yemeğinde bir araya geldi

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile düzenlenen yemekte, Eskişehir'de görev yapan basın emekçileri, belediye başkanları, milletvekilleri ve basın meslek örgütü temsilcileri bir araya geldi.

Eskişehir'in bir geleneği haline gelen 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü yemeği, pandemi kısıtlamaları dolayısıyla oluşan 2 yıllık aranın ardından büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği yemeğe Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve Utku Çakırözer, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı (TGF) Yılmaz Karaca, ilçe belediye başkanları, belediye bürokratları ile yerel basın temsilcileri katıldı.

Programda yapılan konuşmalarda, "Basının daha özgür olacağı, insanların fikirleri yüzünden tutuklanmayacakları bir Türkiye hayal edildiği” ifade edildi ve basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gecede katılımcılar canlı müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.