Belediye koyuyor vatandaş kırıyor

Eskişehir'de belediye ekipleri tarafından koyulan dubalar vatandaşlar tarafından kırılmaya devam ediyor.

Belediye ekiplerince trafiğin düzenlenmesi ve hatalı parkların önüne geçilmesi için yapılan dubalar sürücüler tarafından kırılmaya devam ediyor. Tepebaşı bölgesinde ekiplerce yola koyulan çok sayıda duba kısa sürede kırıldı. Bu durum hem kötü görüntüye hemde belediyenin maddi zararına neden oluyor. Ancak duruma aldırış etmeyen sürücüler dubaların üzerinden geçerek, zarar vermeye devam ediyor. Duyarlı vatandaşlar ise dubaların kırılamaması için belediye ekiplerinin daha kalıcı çözümler üretmesi gerektiğine vurgu yaptı.