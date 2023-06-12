Belediye otobüsü hafif ticari araca çarptı: 1 yaralı

Eskişehir'de bir belediye otobüsüyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında büyük maddi hasar oluşurken, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 12.30 sularında Tepebaşı ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Yaşargil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 GA 309 plakalaı belediye otobüsü ile 34 GJZ 08 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucu iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, hafif ticari aracın sürücüsü Nevzat Şahin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, yaralı sürücü Nevzat Şahin Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

“Aracımı yeni almıştım, bu kaza tüm düzenime zarar verdi”

Yeni satın aldığı 34 GJZ 08 hafif ticari aracı ile kazaya karışan Nevzat Şahin, “Sipariş bırakmak için yola çıkmıştım. Ara sokaktan geçerken belediye otobüsü çarptı. İki tane kaburgan kırıldı, arabam pert oldu. Otobüsün çarpmasıyla savrularak çarptığım evin duvarı içeri göçtü. Aracımı da yeni almıştım, bu olay tüm düzenime zarar verdi" dedi.