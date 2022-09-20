İhlas Haber Ajansı

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Belediye personeline sağlıklı beslenme eğitimi

Sağlıklı Yaşam Merkezi uzmanları, Tepebaşı Belediyesi personeline sağlıklı beslenme hakkında bilgi verip, eğitim gerçekleştirdi.


Tepebaşı Belediyesi, çalışanlarına yönelik bilgilendirici faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak Sağlıklı Yaşam Merkezi'nden diyetisyen Gülşah Yıldız, fizyoterapist Mahmut Özbek ve Erhan Cihan tarafından, “sağlıklı beslenme ve obezite” ile “masa başı egzersiz ve fiziksel aktiviteler” konulu eğitim düzenlendi. Etkinlikte Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin faaliyetleri hakkında da bilgi verildi.


Eğitim çalışması, personelden gelen soruların yanıtlanması ile son buldu.

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